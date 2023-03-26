باسيل: يريدون رئيسًا مجرّدًا من أي برنامج وفكر وشعب رئيس "بيرجّع ساعة البلد بدل ما يقدّم ساعة الاصلاح فيه" وأريد أن أقول لهم "إجت الساعة قد ما ترجعوها لوَرا"

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