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باسيل: "الحزب" اكّد لي مراراً انّه من المستحيل ان يطرح أحدًا او يقبل بأحدٍ لا أقبل انا فيه وعندما سألت "اذا تأمّن 65 صوت لسليمان فرنجية بتمشوا فيه بدوننا؟" حزنوا وأتى الجواب مرّات عدّة على كلّ المستويات انّه "كيف تسمح لنفسك ان حتى تفكّر بالأمر؟"

آخر الأخبار
2023-03-26 | 06:22
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باسيل: &quot;الحزب&quot; اكّد لي مراراً انّه من المستحيل ان يطرح أحدًا او يقبل بأحدٍ لا أقبل انا فيه وعندما سألت &quot;اذا تأمّن 65 صوت لسليمان فرنجية بتمشوا فيه بدوننا؟&quot; حزنوا وأتى الجواب مرّات عدّة على كلّ المستويات انّه &quot;كيف تسمح لنفسك ان حتى تفكّر بالأمر؟&quot;
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باسيل: "الحزب" اكّد لي مراراً انّه من المستحيل ان يطرح أحدًا او يقبل بأحدٍ لا أقبل انا فيه وعندما سألت "اذا تأمّن 65 صوت لسليمان فرنجية بتمشوا فيه بدوننا؟" حزنوا وأتى الجواب مرّات عدّة على كلّ المستويات انّه "كيف تسمح لنفسك ان حتى تفكّر بالأمر؟"

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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باسيل: "بدعيكم تستعدّوا للشارع لنهتف سوا:"مبارح وبكرا ومن زمان نحنا السيادة بلبنان! اليوم وبكرا ومن زمان نحنا الكرامة بلبنان! مبارح واليوم وبكرا تيار ووطني وحرّ!"
باسيل: انا مرشّح طبيعي ومنطقيّ كوني رئيس التيار صاحب أكبر كتلة نيابية ولم أترشّح كي لا أكون سبب الفراغ وقمنا بتنازلٍ كبيرٍ للحل الكبير ففسّروا موقفنا المسهّل كأنه ضعف وشنّوا علينا حملة وقاموا برهانات خاطئة على شرذمة التيار وتفكيكه
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