كييف تطالب باجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعد إعلان بوتين نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا

الحلف الأطلسي يعتبر "الخطاب الروسي" عن نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا "خطيرًا وغير مسؤول"

الحلف الأطلسي يعتبر "الخطاب الروسي" عن نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا "خطيرًا وغير مسؤول"

أ.ف.ب: مقتل 29 مهاجرا إثر غرق مراكب قبالة سواحل تونس