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أ.ف.ب. نقلا عن وزارة الداخلية الافغانية: مقتل ستة مدنيين على الأقل في هجوم انتحاري في كابول
آخر الأخبار
2023-03-27 | 06:23
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أ.ف.ب. نقلا عن وزارة الداخلية الافغانية: مقتل ستة مدنيين على الأقل في هجوم انتحاري في كابول
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