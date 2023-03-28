الجميل من مجلس النواب: أتينا لنؤكد على أن عدم حصول الإنتخابات البلدية سيؤدي إلى فوضى كبيرة في البلد وهناك عدة طرق للحكومة لإجرائها خصوصًا أن المبلغ المطلوب هو 8 مليون دولار وهو ربع ما يدفعه مصرف لبنان يوميًا لمنصة صيرفة

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