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o
متن
21
o
كسروان
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o
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o
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22
o
البقاع
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الخزانة الأميركية: فرض عقوبات مرتبطة بسوريا على 6 أشخاص وكيانين
آخر الأخبار
2023-03-28 | 08:09
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الخزانة الأميركية: فرض عقوبات مرتبطة بسوريا على 6 أشخاص وكيانين
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