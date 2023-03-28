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الحكومة البريطانية: فرض عقوبات على 11 كيانا مرتبطا بالنظام السوري

آخر الأخبار
2023-03-28 | 08:13
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الحكومة البريطانية: فرض عقوبات على 11 كيانا مرتبطا بالنظام السوري
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الحكومة البريطانية: فرض عقوبات على 11 كيانا مرتبطا بالنظام السوري

 
 
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