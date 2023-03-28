الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
19
o
الجنوب
16
o
البقاع
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أخبار الصباحية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
19
o
الجنوب
16
o
البقاع
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بايدن يصف إعلان بوتين عن نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا بأنه "خطير"
آخر الأخبار
2023-03-28 | 18:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بايدن يصف إعلان بوتين عن نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا بأنه "خطير"
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
إعلان
بوتين
أسلحة
نووية
بيلاروسيا
"خطير"
التالي
مستشارة ستيفاني صليبا الإعلامية تفسخ عقدها: "تحتاج الى مستشار قانوني وليس إعلامي"
آبل تطلق تحديث iOS 16.4... ما هي أهم ميزاته؟
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
حال الطقس
01:29
منخفض جوي يؤثر على لبنان... هل تتساقط الامطار؟
حال الطقس
01:29
منخفض جوي يؤثر على لبنان... هل تتساقط الامطار؟
0
اقتصاد
01:22
حاكم مصرف لبنان: العمليات على منصة صيرفة مستمرة كالمعتاد
اقتصاد
01:22
حاكم مصرف لبنان: العمليات على منصة صيرفة مستمرة كالمعتاد
0
امن وقضاء
01:11
مسيرة اسرائيلية ألقت قنبلة دخانية على مقهى في قضاء مرجعيون
امن وقضاء
01:11
مسيرة اسرائيلية ألقت قنبلة دخانية على مقهى في قضاء مرجعيون
0
أخبار دولية
01:08
واشنطن تحذر بكين من أي "رد فعل مبالغ فيه" على "مرور" رئيسة تايوان عبر الولايات المتحدة
أخبار دولية
01:08
واشنطن تحذر بكين من أي "رد فعل مبالغ فيه" على "مرور" رئيسة تايوان عبر الولايات المتحدة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
17:52
بايدن يحذّر من أن إسرائيل "لا يمكنها مواصلة هذا المسار" في المواجهة القضائية
آخر الأخبار
17:52
بايدن يحذّر من أن إسرائيل "لا يمكنها مواصلة هذا المسار" في المواجهة القضائية
0
آخر الأخبار
17:51
بايدن: ليس هناك دعوة لنتانياهو لزيارة البيت الأبيض على "المدى القريب"
آخر الأخبار
17:51
بايدن: ليس هناك دعوة لنتانياهو لزيارة البيت الأبيض على "المدى القريب"
0
فنّ
12:24
طوني عيسى: سيكرهني الجمهور في "النار بالنار".. وهل انزعج من حجم صورته على البوستر؟ (فيديو)
فنّ
12:24
طوني عيسى: سيكرهني الجمهور في "النار بالنار".. وهل انزعج من حجم صورته على البوستر؟ (فيديو)
0
آخر الأخبار
12:23
مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 72 مليون دولار بمعدل 90000 ليرة لبنانية للدولار الواحد
آخر الأخبار
12:23
مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 72 مليون دولار بمعدل 90000 ليرة لبنانية للدولار الواحد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
01:22
حاكم مصرف لبنان: العمليات على منصة صيرفة مستمرة كالمعتاد
اقتصاد
01:22
حاكم مصرف لبنان: العمليات على منصة صيرفة مستمرة كالمعتاد
0
أخبار لبنان
2023-02-11
علي صفي الدين بطل من أبطال الدفاع المدني..
أخبار لبنان
2023-02-11
علي صفي الدين بطل من أبطال الدفاع المدني..
0
صحف اليوم
2023-01-04
لقاء باريس الرباعي: إنقاذ المبادرة الفرنسية - القطرية؟ (الأخبار)
صحف اليوم
2023-01-04
لقاء باريس الرباعي: إنقاذ المبادرة الفرنسية - القطرية؟ (الأخبار)
0
أخبار دولية
06:40
مداهمة خمسة بنوك في فرنسا في إطار تحقيق في احتيال ضريبي
أخبار دولية
06:40
مداهمة خمسة بنوك في فرنسا في إطار تحقيق في احتيال ضريبي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
بنيامين نتنياهو يرضخ لمطالب الشارع ويعلق عملية تعديل النظام القضائي
تقارير نشرة الاخبار
13:51
بنيامين نتنياهو يرضخ لمطالب الشارع ويعلق عملية تعديل النظام القضائي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
المسرح اللبناني لم يتوقف حتى خلال الحروب والأزمات!
تقارير نشرة الاخبار
13:47
المسرح اللبناني لم يتوقف حتى خلال الحروب والأزمات!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الوفد البرلماني في بروكسل: مزيد من اللقاءت والتوضيحات
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الوفد البرلماني في بروكسل: مزيد من اللقاءت والتوضيحات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
نوح زعيتر وحسن دقو مع أقرباء الأسد على لائحة العقوبات الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
نوح زعيتر وحسن دقو مع أقرباء الأسد على لائحة العقوبات الأميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ماذا ينتظر اللبنانيين على محطات المحروقات من الآن فصاعدًا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ماذا ينتظر اللبنانيين على محطات المحروقات من الآن فصاعدًا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أيّ سعر سيُعتمد في الفواتير الجديدة للكهرباء؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أيّ سعر سيُعتمد في الفواتير الجديدة للكهرباء؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هل يخسر موظفو القطاع العام نصف قيمة رواتبهم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هل يخسر موظفو القطاع العام نصف قيمة رواتبهم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
في جمهورية المختبرات... لا إعتراف بالـAssurance الـFresh وكل يسعر على ليلاه
تقارير نشرة الاخبار
13:31
في جمهورية المختبرات... لا إعتراف بالـAssurance الـFresh وكل يسعر على ليلاه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
"لأنو الجوع ما بينسكت عنو"... حصص غذائية في فترة الأعياد
تقارير نشرة الاخبار
13:27
"لأنو الجوع ما بينسكت عنو"... حصص غذائية في فترة الأعياد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
13:53
كيف ستصرف رواتب القطاع العام غداً؟
اقتصاد
13:53
كيف ستصرف رواتب القطاع العام غداً؟
2
اقتصاد
03:08
انخفاض بأسعار المحروقات..
اقتصاد
03:08
انخفاض بأسعار المحروقات..
3
خبر عاجل
08:59
معلومات للـLBCI: بري أجرى اتصالاً برئيس حزب الكتائب سامي الجميل إثر مؤتمره الصحافي الذي قال فيه إنه سيضع ما حصل في جلسة اللجان المشتركة في عهدة رئيس مجلس النواب
خبر عاجل
08:59
معلومات للـLBCI: بري أجرى اتصالاً برئيس حزب الكتائب سامي الجميل إثر مؤتمره الصحافي الذي قال فيه إنه سيضع ما حصل في جلسة اللجان المشتركة في عهدة رئيس مجلس النواب
4
أخبار لبنان
13:16
علي حسن خليل يتّصل بالجميل معتذرا
أخبار لبنان
13:16
علي حسن خليل يتّصل بالجميل معتذرا
5
خبر عاجل
07:45
سامي الجميل بعد جلسة اللجان المشتركة: لن أتكلم عن ما حصل في الجلسة بل سأضعه في عهدة الرئيس بري لأن ما حصل من الممكن ان يأخذ البلد الى مكان آخر "وما قلناه مسجّل" وتم المسّ بالمقدّسات
خبر عاجل
07:45
سامي الجميل بعد جلسة اللجان المشتركة: لن أتكلم عن ما حصل في الجلسة بل سأضعه في عهدة الرئيس بري لأن ما حصل من الممكن ان يأخذ البلد الى مكان آخر "وما قلناه مسجّل" وتم المسّ بالمقدّسات
6
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ماذا ينتظر اللبنانيين على محطات المحروقات من الآن فصاعدًا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ماذا ينتظر اللبنانيين على محطات المحروقات من الآن فصاعدًا؟
7
آخر الأخبار
07:12
اشكال بين علي حسن خليل وسامي الجميل خلال جلسة اللجان المشتركة وعدد من النواب خرج وتوجه الى الصالون
آخر الأخبار
07:12
اشكال بين علي حسن خليل وسامي الجميل خلال جلسة اللجان المشتركة وعدد من النواب خرج وتوجه الى الصالون
8
خبر عاجل
08:08
الخزانة الاميركية: فرض عقوبات على اللبنانيَين حسن دقّو ونوح زعيتر
خبر عاجل
08:08
الخزانة الاميركية: فرض عقوبات على اللبنانيَين حسن دقّو ونوح زعيتر
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store