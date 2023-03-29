ربيع الهبر للـLBCI: صرخة بشير خضر هي صرخة المواطن والمسؤول

الفاتيكان يعتزم إرسال كلمة للبابا فرنسيس إلى الفضاء

الفاتيكان يعتزم إرسال كلمة للبابا فرنسيس إلى الفضاء

بشير خضر للـLBCI: حجم الدعم الذي حصلت عليه كان مفاجئًا بالنسبة لي ونحن كقطاع عام نتحمل أعباء متعلقة بالنزوح