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o
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16
o
متن
18
o
كسروان
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o
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o
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o
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سامي الجميّل: ما حصل أمس كان يمكن أن يأخذ لبنان الى مكان آخر ولو أننا تصرّفنا بطريقة مختلفة أو أن الحادث لم يحصل معي وحصل ردّة فعل لا أعلم أين لبنان كان موجودا اليوم
سامي الجميّل: ما حصل أمس كان يمكن أن يأخذ لبنان الى مكان آخر ولو أننا تصرّفنا بطريقة مختلفة أو أن الحادث لم يحصل معي وحصل ردّة فعل لا أعلم أين لبنان كان موجودا اليوم
القرم لموظفي اوجيرو: يجب أن تعلموا أن ملفّكم هو اليوم في عهدة مجلس الوزراء
آخر الأخبار
2023-03-29 | 05:12
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القرم لموظفي اوجيرو: يجب أن تعلموا أن ملفّكم هو اليوم في عهدة مجلس الوزراء
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