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سامي الجميل: حزب الله لن يتمكن من فرض رئيس جمهورية على اللبنانيين وإن حصل ذلك فسيكون رئيسًا لجمهورية حزب الله وليس للبنانيين
آخر الأخبار
2023-03-29 | 08:09
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سامي الجميل: حزب الله لن يتمكن من فرض رئيس جمهورية على اللبنانيين وإن حصل ذلك فسيكون رئيسًا لجمهورية حزب الله وليس للبنانيين
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