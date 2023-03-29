سامي الجميّل: في ظل هذا الوضع نرى أداءً استفزازياً ومحاولة فرض وفوقية بالتعاطي في كل الأماكن التي نتواجد فيها وهذا لا يمكن أن يوصلنا إلا إلى مزيد من الانهيار

سامي الجميّل: ما حصل أمس كان يمكن أن يأخذ لبنان الى مكان آخر ولو أننا تصرّفنا بطريقة مختلفة أو أن الحادث لم يحصل معي وحصل ردّة فعل لا أعلم أين لبنان كان موجودا اليوم

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