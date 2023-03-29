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سامي الجميّل: في ظل هذا الوضع نرى أداءً استفزازياً ومحاولة فرض وفوقية بالتعاطي في كل الأماكن التي نتواجد فيها وهذا لا يمكن أن يوصلنا إلا إلى مزيد من الانهيار

آخر الأخبار
2023-03-29 | 08:11
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سامي الجميّل: في ظل هذا الوضع نرى أداءً استفزازياً ومحاولة فرض وفوقية بالتعاطي في كل الأماكن التي نتواجد فيها وهذا لا يمكن أن يوصلنا إلا إلى مزيد من الانهيار
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سامي الجميّل: في ظل هذا الوضع نرى أداءً استفزازياً ومحاولة فرض وفوقية بالتعاطي في كل الأماكن التي نتواجد فيها وهذا لا يمكن أن يوصلنا إلا إلى مزيد من الانهيار

 
 
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