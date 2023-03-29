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أ.ف.ب نقلا عن مصدر فاتيكاني: إلغاء جدول أعمال البابا فرنسيس ليوم الخميس بعد دخوله المستشفى
آخر الأخبار
2023-03-29 | 12:29
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أ.ف.ب نقلا عن مصدر فاتيكاني: إلغاء جدول أعمال البابا فرنسيس ليوم الخميس بعد دخوله المستشفى
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