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أ.ف.ب.: البرلمان التركي يصّوت الخميس على طلب فنلندا الانضمام إلى الناتو
آخر الأخبار
2023-03-30 | 03:43
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أ.ف.ب.: البرلمان التركي يصّوت الخميس على طلب فنلندا الانضمام إلى الناتو
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