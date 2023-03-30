الوكالة الوطنية للإعلام: معتصمون في محيط مصرف لبنان وسط تعزيزات أمنية مكثفة

بيديه ومن دون معدات... عامل ينقذ زملاءه بطريقة مبهرة بعد انهيار منجم ذهب! (فيديو)

بيديه ومن دون معدات... عامل ينقذ زملاءه بطريقة مبهرة بعد انهيار منجم ذهب! (فيديو)

أ.ف.ب.: البرلمان التركي يصّوت الخميس على طلب فنلندا الانضمام إلى الناتو