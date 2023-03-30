تدافع بين العسكريين المتقاعدين والعناصر الامنية في محيط مصرف لبنان بعد محاولات الدخول الى البوابة الرئيسية

موسكو تقول إن مراسل صحيفة وول ستريت جورنال في روسيا "ضبط بالجرم المشهود"

موسكو تقول إن مراسل صحيفة وول ستريت جورنال في روسيا "ضبط بالجرم المشهود"

بعد أن نام في خيمة لمدّة 3 سنوات... ابن الـ13 سنة يجمع 860 ألف دولار للمسنين!