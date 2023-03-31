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أ.ف.ب نقلا عن الشركة المالكة: تحديد موقع ناقلة النفط الدنماركية التي هاجمها قراصنة في خليج غينيا و"قسم من الطاقم" مخطوف

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2023-03-31 | 03:03
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أ.ف.ب نقلا عن الشركة المالكة: تحديد موقع ناقلة النفط الدنماركية التي هاجمها قراصنة في خليج غينيا و&quot;قسم من الطاقم&quot; مخطوف
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أ.ف.ب نقلا عن الشركة المالكة: تحديد موقع ناقلة النفط الدنماركية التي هاجمها قراصنة في خليج غينيا و"قسم من الطاقم" مخطوف

 
 
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