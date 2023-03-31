ابراهيم منيمنة للـLBCI: على المدى القصير لست متفائل ولا شك أنه في مكان ما نلمس حراكاً ايجابياً على المستوى الاقليمي وهذا ينعكس تهدئة على الساحة المحلية

إبراهيم منيمنة للـLBCI: أي تسوية ستأتي على حساب اللبنانيين سنرفضها وانتخاب شخص كسليمان فرنجية هو اعادة انعاش للنظام القائم

إبراهيم منيمنة للـLBCI: أي تسوية ستأتي على حساب اللبنانيين سنرفضها وانتخاب شخص كسليمان فرنجية هو اعادة انعاش للنظام القائم

أ.ف.ب نقلا عن الشركة المالكة: تحديد موقع ناقلة النفط الدنماركية التي هاجمها قراصنة في خليج غينيا و"قسم من الطاقم" مخطوف