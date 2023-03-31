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مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 96 مليون دولار بمعدل 90000 ليرة لبنانية للدولار الواحد

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2023-03-31 | 12:38
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مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 96 مليون دولار بمعدل 90000 ليرة لبنانية للدولار الواحد
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مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 96 مليون دولار بمعدل 90000 ليرة لبنانية للدولار الواحد

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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