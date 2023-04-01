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وزير السياحة وليد نصار للـLBCI: يجب أن نعمل على الاصلاح من ناحية تحديث القوانين في البلد
آخر الأخبار
2023-04-01 | 03:17
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وزير السياحة وليد نصار للـLBCI: يجب أن نعمل على الاصلاح من ناحية تحديث القوانين في البلد
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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