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19
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نصار للـLBCI: توسيع المطار مطلب أساسيّ اقتصاديًا وانمائيًا ونحن بانتظار المجلس النيابي والى حينه يجب أن نحسّن من عمل المطار
آخر الأخبار
2023-04-01 | 03:30
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نصار للـLBCI: توسيع المطار مطلب أساسيّ اقتصاديًا وانمائيًا ونحن بانتظار المجلس النيابي والى حينه يجب أن نحسّن من عمل المطار
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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