نصار للـLBCI: توسيع المطار مطلب أساسيّ اقتصاديًا وانمائيًا ونحن بانتظار المجلس النيابي والى حينه يجب أن نحسّن من عمل المطار

نصار للـLBCI: لم يتواصل معي أي وزير من وزراء التيار في موضوع توسعة المطار

نصار للـLBCI: لم يتواصل معي أي وزير من وزراء التيار في موضوع توسعة المطار

نصار للـLBCI: طيران الشرق الأوسط قدّم رزم سياحية مشجّعة لاستقطاب السياح لا سيما في حملة "أهلا بهالطلّة" حيث تجاوز عدد الوافدين المليون و700 الف