نصار للـLBCI: لم يتواصل معي أي وزير من وزراء التيار في موضوع توسعة المطار

نصار للـLBCI: استحداث وزارة للتخطيط في لبنان أهم من وجود العديد من الوزارات

نصار للـLBCI: استحداث وزارة للتخطيط في لبنان أهم من وجود العديد من الوزارات

نصار للـLBCI: توسيع المطار مطلب أساسيّ اقتصاديًا وانمائيًا ونحن بانتظار المجلس النيابي والى حينه يجب أن نحسّن من عمل المطار