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15
o
متن
16
o
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o
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o
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o
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جعجع: هذه التركيبة السلطوية تختبىء خلف شعار التعايش الوطني والوحدة الوطنية إلا انها في الحقيقة لم تدع اللبناني يتعايش سوى مع الفقر والعوز والسلاح غير الشرعي كما أنها لم توحد اللبنانيين مع بعضهم البعض إلا على الذل والقهر والمعاناة
آخر الأخبار
2023-04-01 | 10:45
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جعجع: هذه التركيبة السلطوية تختبىء خلف شعار التعايش الوطني والوحدة الوطنية إلا انها في الحقيقة لم تدع اللبناني يتعايش سوى مع الفقر والعوز والسلاح غير الشرعي كما أنها لم توحد اللبنانيين مع بعضهم البعض إلا على الذل والقهر والمعاناة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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