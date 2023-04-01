جعجع: هذه التركيبة السلطوية تختبىء خلف شعار التعايش الوطني والوحدة الوطنية إلا انها في الحقيقة لم تدع اللبناني يتعايش سوى مع الفقر والعوز والسلاح غير الشرعي كما أنها لم توحد اللبنانيين مع بعضهم البعض إلا على الذل والقهر والمعاناة

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