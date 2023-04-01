جعجع: لم تكن مشكلة العهد السابق فقط في هوية الرئيس وإسمه بل في نهج دويلة محور الممانعة المناقض تمامًا لمفهوم الدولة ما أوصل لبنان إلى الإنهيار والإفلاس والنبذ عربيًا ودوليًا

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