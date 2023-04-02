الراعي: ليعلم السياسيّون وعلى رأسهم نواب الأمّة أنّ ضامن السياسة الصّالحة هو انتخاب رئيس جمهوريّة لكي تنتظم معه المؤسّسات الدستوريّة

الراعي: نستعدّ مع النواب المسيحيين للخلوة الروحية الاربعاء لنستمع الى كلام الله للتأمل والتوبة ونختم بالقداس الالهي لخلاص لبنان من ازماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية

الراعي: نستعدّ مع النواب المسيحيين للخلوة الروحية الاربعاء لنستمع الى كلام الله للتأمل والتوبة ونختم بالقداس الالهي لخلاص لبنان من ازماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية

الراعي في قداس أحد الشعانين: السلطة هي خدمة ولا يُمكن أن تكون تسلّطاً والمسؤولون خدّام الناس للخير العام فالسياسيّ الحقيقيّ خادم وعندما لا يكون كذلك فهو سياسيّ سيّء