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الراعي: نستعدّ مع النواب المسيحيين للخلوة الروحية الاربعاء لنستمع الى كلام الله للتأمل والتوبة ونختم بالقداس الالهي لخلاص لبنان من ازماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية

آخر الأخبار
2023-04-02 | 03:43
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الراعي: نستعدّ مع النواب المسيحيين للخلوة الروحية الاربعاء لنستمع الى كلام الله للتأمل والتوبة ونختم بالقداس الالهي لخلاص لبنان من ازماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية
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الراعي: نستعدّ مع النواب المسيحيين للخلوة الروحية الاربعاء لنستمع الى كلام الله للتأمل والتوبة ونختم بالقداس الالهي لخلاص لبنان من ازماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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