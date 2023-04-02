وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني ويبحثان العديد من الموضوعات التي تهم البلدين بالإضافة إلى مناقشة الخطوات المقبلة في ضوء الاتفاق الثلاثي الأخير

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك