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احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و11 جريحًا في خمسة حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

آخر الأخبار
2023-04-03 | 00:52
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احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و11 جريحًا في خمسة حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
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احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و11 جريحًا في خمسة حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

 
 
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