مصرع فنان مسرحي مغربي أضرم النار بنفسه احتجاجا على وزارة الثقافة

توفي فنان مسرحي الأحد بعد أسبوع من إضرامه النار بنفسه احتجاحا على وزارة الثقافة في الرباط، وفق ما أفاد مصدر في الأخيرة وكالة فرانس برس.وقال المصدر إن الفنان أحمد جواد "توفي بمستشفى بالرباط حيث كان يعالج"، بعد محاولته إنهاء حياته الاثنين.وكان الراحل أشعل النار بنفسه تزامنا مع اليوم العالمي للمسرح قبالة مقر وزارة الثقافة في واقعة أثارت صدمة بوسط العاصمة الهادئ، قبل أن يتم إسعافه ونقله إلى مستشفى ابن سينا.ولم يسبق أن اعلن الفنان أسباب احتجاجه على الوزارة، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن ذلك يعود "لما يعتبره إقصاء وتهميشا له"، ولأنه "كان يتلقى تعويضا هزيلا على المعاش".كانت وزارة الثقافة أعربت إثر الواقعة عن "أسفها العميق لهذا الحادث المأسوي"، مؤكدة أنه "موظف متعاقد بمسرح محمد الخامس بالرباط (...) يتمتع بجميع حقوقه المكفولة له بحكم القانون".كما أشارت إلى أنها سبق أن وافقت على طلبه "شراء عرضين مسرحيين سنة 2022" لفرقة كان يديرها، إضافة الى عرض ثالث هذا العام.