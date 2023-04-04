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السويد توقف خمسة أشخاص بشبهة إعداد هجوم على صلة بحرق نسخ من القرآن في كانون الثاني

السويد توقف خمسة أشخاص بشبهة إعداد هجوم على صلة بحرق نسخ من القرآن في كانون الثاني

أعلنت الإستخبارات السويدية الثلاثاء توقيف خمسة أشخاص بشبهة إعداد "هجوم إرهابي" في السويد ردًا على إحراق المتطرف السويدي الدنماركي راسموس بالودان مصحفًا أمام السفارة التركية في ستوكهولم في كانون الثاني.



وقالت نائبة رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في جهاز الأمن الداخلي سوزانا تريهورنينغ في بيان: "القضية الحالية هي واحدة من عدة قضايا كان جهاز الأمن السويدي يعمل عليها في ما يتعلق بإحراق القرآن"، مشيرة إلى أن المشتبه فيهم على صلة بـ"التطرف الإسلامي" في العالم.





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