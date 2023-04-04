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طفل في مستشفى القديس جاورجيوس-الروم بحاجة ماسة إلى وحدة دم من فىة B+ ... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 01441243

آخر الأخبار
2023-04-04 | 11:24
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طفل في مستشفى القديس جاورجيوس-الروم بحاجة ماسة إلى وحدة دم من فىة B+ ... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 01441243
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طفل في مستشفى القديس جاورجيوس-الروم بحاجة ماسة إلى وحدة دم من فىة B+ ... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 01441243

 
 
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