أ.ف.ب.: ترامب متّهم بثلاث قضايا دفع فيها أموالاً لأناس لشراء صمتهم قبل انتخابات 2016 ومحاكمته يمكن أن تبدأ في كانون الثاني 2024

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