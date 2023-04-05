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الشرطة الإسرائيلية: توقيف "أكثر من 350" شخصا في الحرم القدسي

آخر الأخبار
2023-04-05 | 01:31
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الشرطة الإسرائيلية: توقيف &quot;أكثر من 350&quot; شخصا في الحرم القدسي
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الشرطة الإسرائيلية: توقيف "أكثر من 350" شخصا في الحرم القدسي

 
 
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