الراعي في قداس حريصا: البابا فرنسيس يقول إن السياسة التي تسعى لخلق مساحة شخصية وفئوية هي سيئة أما السياسة التي تضع خطة لمستقبل الأجيال فهي صالحة

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