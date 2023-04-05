النقابات الفرنسية: فشل المحادثات مع الحكومة حول إصلاح نظام التقاعد

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يعقوبيان عن عدم مشاركتها بالخلوة في حريصا للـLBCI: لا أشارك بأي نشاط فيه فرز طائفي وقد سألت البطريرك بواسطة أصحاب الدعوى "كيف بدنا نقول نجنا من الشرير والشرير واقف حدك وما في خلاص بلبنان إلا ما نخلص منن كلن سوا"