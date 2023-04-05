رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية وصل ظهر اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي

معلومات للـLBCI: النائبان ملحم خلف ونجاة عون صليبا إتصلا بالبطريرك الراعي مساء الثلاثاء وتمنيا مشاركته الصلاة من قاعة مجلس النواب إستكمالًا لإعتصامهما منذ ٧٧ يومًا وقد أبدى الراعي تفهمًا إيجابيًا لموقفهما

معلومات للـLBCI: النائبان ملحم خلف ونجاة عون صليبا إتصلا بالبطريرك الراعي مساء الثلاثاء وتمنيا مشاركته الصلاة من قاعة مجلس النواب إستكمالًا لإعتصامهما منذ ٧٧ يومًا وقد أبدى الراعي تفهمًا إيجابيًا لموقفهما

يعقوبيان عن عدم مشاركتها بالخلوة في حريصا للـLBCI: لا أشارك بأي نشاط فيه فرز طائفي وقد سألت البطريرك بواسطة أصحاب الدعوى "كيف بدنا نقول نجنا من الشرير والشرير واقف حدك وما في خلاص بلبنان إلا ما نخلص منن كلن سوا"