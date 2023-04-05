ماكرون يحذر خلال زيارته للصين من أن دعم "المعتدي" الروسي يعني التحول "إلى شريك له"

معلومات للـLBCI: النائبان ملحم خلف ونجاة عون صليبا إتصلا بالبطريرك الراعي مساء الثلاثاء وتمنيا مشاركته الصلاة من قاعة مجلس النواب إستكمالًا لإعتصامهما منذ ٧٧ يومًا وقد أبدى الراعي تفهمًا إيجابيًا لموقفهما

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