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غوتيريش يدعو طالبان للعودة عن قرار حظر عمل الأفغانيات لدى الأمم المتحدة

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2023-04-05 | 10:12
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غوتيريش يدعو طالبان للعودة عن قرار حظر عمل الأفغانيات لدى الأمم المتحدة
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غوتيريش يدعو طالبان للعودة عن قرار حظر عمل الأفغانيات لدى الأمم المتحدة

 
 
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