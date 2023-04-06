معلومات للـLBCI: ارجاء جلسة سلامة امام قاضي التحقيق شربل ابو سمرا الى ١٨ ايار المقبل بعدما حضر وكيله للاطلاع على مصير الدفوع المقدّمة من سلامة بوجه هيئة القضايا لعدم صفتها لحضور جلسة الاستماع اليه وعدم استحصالها على اذن من وزير المال

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