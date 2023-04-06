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الجزيرة: سلسلة غارت إسرائيلية تستهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة
آخر الأخبار
2023-04-06 | 17:32
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الجزيرة: سلسلة غارت إسرائيلية تستهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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