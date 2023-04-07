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موسكو تدعو الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى وقف التصعيد

آخر الأخبار
2023-04-07 | 09:08
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موسكو تدعو الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى وقف التصعيد
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موسكو تدعو الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى وقف التصعيد

 
 
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