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الخارجية الإسرائيلية: إصابة 7 أشخاص بينهم إصابتان حرجتان جراء إطلاق النار في تل أبيب

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2023-04-07 | 15:12
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الخارجية الإسرائيلية: إصابة 7 أشخاص بينهم إصابتان حرجتان جراء إطلاق النار في تل أبيب
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الخارجية الإسرائيلية: إصابة 7 أشخاص بينهم إصابتان حرجتان جراء إطلاق النار في تل أبيب

 
 
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