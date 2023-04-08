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o
متن
23
o
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o
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o
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o
البقاع
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الراعي في رسالة عيد الفصح: إلى متى يتحمل لبنان وشعبه نتيجة السياسة الخارجية التي تخنقه يوما بعد يوم؟ إلى متى تبقى أرض لبنان مُباحة لكلّ حامل سلاح؟
آخر الأخبار
2023-04-08 | 02:32
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الراعي في رسالة عيد الفصح: إلى متى يتحمل لبنان وشعبه نتيجة السياسة الخارجية التي تخنقه يوما بعد يوم؟ إلى متى تبقى أرض لبنان مُباحة لكلّ حامل سلاح؟
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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