الراعي في رسالة عيد الفصح: إلى متى يتحمل لبنان وشعبه نتيجة السياسة الخارجية التي تخنقه يوما بعد يوم؟ إلى متى تبقى أرض لبنان مُباحة لكلّ حامل سلاح؟

الراعي في عيد الفصح: المسؤولون ندروا أنفسهم للعمل السياسي وإذا لم يحققوا في ذواتهم قيامة القلب ويعبروا من حالة الخطيئة إلى النعمة لظلوا ممعنين في خراب الدولة وهدم مؤسساتها وهدر أموالها وإفقار شعبها

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