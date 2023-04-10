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البحرية الأميركية: مدمرة أميركية تبحر الاثنين في بحر الصين الجنوبي
آخر الأخبار
2023-04-10 | 00:33
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البحرية الأميركية: مدمرة أميركية تبحر الاثنين في بحر الصين الجنوبي
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