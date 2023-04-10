0min

جلسة للجان النيابية المشتركة الأربعاء.. واستكمال البحث في إقتراح قانون متعلق بتمويل الانتخابات البلدية

معلومات للـLBCI: جلسة للجان النيابية المشتركة الأربعاء لاستكمال البحث في عدد من اقتراحات القوانين ومن ضمنها إقتراح قانون متعلق بتمويل الانتخابات البلدية والإختيارية

علمت الـLBCI أن اللجان النيابية المشتركة تعقد جلسةً لها يوم الأربعاء المقبل بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري.



وذلك لاستكمال البحث في عدد من اقتراحات القوانين ومن ضمنها إقتراح قانون متعلق بتمويل الانتخابات البلدية والإختيارية.

* حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية



