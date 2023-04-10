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نتنياهو يعلن إبقاء وزير الدفاع في منصبه

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2023-04-10 | 14:04
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نتنياهو يعلن إبقاء وزير الدفاع في منصبه
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نتنياهو يعلن إبقاء وزير الدفاع في منصبه

 
 
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