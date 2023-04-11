الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بري يدعو اللجان النيابية المشتركة الى جلسة .. ماذا على جدول أعمالها؟

آخر الأخبار
2023-04-11 | 03:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بري يدعو اللجان النيابية المشتركة الى جلسة .. ماذا على جدول أعمالها؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بري يدعو اللجان النيابية المشتركة الى جلسة .. ماذا على جدول أعمالها؟

ماذا على جدول أعمالها؟

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الى جلسة مشتركة في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في 12 نيسان 2023 وذلك لدرس جدول الاعمال الاتي: 

١- إقتراح القانون الرامي الى فتح إعتماد في الموازنة عام 2022 بقيمة 1500 مليار ليرة لتغطية نفقات إجراء الانتخابات البلدية والإختيارية لعام 23 المقدم من النائب علي حسن خليل.
٢- إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 112 من قانون العقوبات (السنة السجنية) المقدم من النائب قاسم هاشم.
٣- إقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون الشراء العام رقم 244 / 2021 تاريخ تاريخ 19/7/2021 النافذ إعتباراً من 29/7/2022 المقدم من النواب علي حسن خليل جهاد الصمد وآلان عون.
٤- إقتراح قانون رامي الى تعديل الفقرة 3 من المادة 101 من قانون الشراء العام رقم 244/ 2021 تاريخ 19 تموز 2021 المقدم من النواب غادة ايوب، فادي كرم، رازي الحاج، جورج عدوان، غسان حاصباني، ونزيه متى.
٥- إقتراح القانون الرامي الى إستثناء الهيئة العليا للاغاثة من أحكام القانون رقم 244 تاريخ 19/7/2021 (الشراء العام) المقدم من النائب اديب عبد المسيح.
٦- اقتراح قانون رامي الى إرجاء تطبيق القانون الشراء العام على في لبنان على البلديات باستثناء بلديات مركز المحافظات المقدم من النائبين بلال عبد الله وهادي ابو الحسن.
٧- اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المواد 83 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي (القانون الموضوع موضوع التنفيذ بموجب المرسوم 13513 تاريخ 1/8/1963 ) المقدم من النائب زياد حواط.
٨- إقتراح القانون الرامي الى الشروع بتطبيق  نظام "الدخل الاساسي الشامل" ( قانون كرامة المواطن) المقدم من النائب فيصل كرامي.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

أخبار لبنان

آخر الأخبار

بري

اللجان النيابية المشتركة

جلسة

LBCI التالي
وزير البيئة يطلب ملاحقة مطلقي النار على الطيور المهاجرة
يرأس عصابة سطو مسلّح ... و"المعلومات" توقفه مع اثنين في المحمّرة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2023-03-28

معلومات للـLBCI: بري أجرى اتصالاً برئيس حزب الكتائب سامي الجميل إثر مؤتمره الصحافي الذي قال فيه إنه سيضع ما حصل في جلسة اللجان المشتركة في عهدة رئيس مجلس النواب

LBCI
أخبار لبنان
2023-03-28

​السياسة تدخل في جلسة اللجان النيابية المشتركة.. فكيف هي الصورة؟

LBCI
خبر عاجل
2023-03-28

سامي الجميل بعد جلسة اللجان المشتركة: لن أتكلم عن ما حصل في الجلسة بل سأضعه في عهدة الرئيس بري لأن ما حصل من الممكن ان يأخذ البلد الى مكان آخر "وما قلناه مسجّل" وتم المسّ بالمقدّسات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-22

جلسة اللجان النيابية المشتركة تحوّلت لمساءلة الحكومة ومصرف لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:34

مريض بحاجة ماسة لبلاكيت دم من فئة +A في مستشفى رزق لإجراء عملية جراحية... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03466977

LBCI
منوعات
07:21

قرش ينهش قدم رجل في هاواي... والأخير في حالة خطيرة!

LBCI
صحة وتغذية
07:15

دراسة... هل يرتبط فقدان الوزن لدى كبار السن بخطر الموت المبكر؟

LBCI
أمن وقضاء
07:06

توقيف مواطنين في منطقتي جب جنين وكامد اللوز شاركوا في إِشكال عائلي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
07:29

وزارة الإقتصاد حددت سعر الخبز

LBCI
اقتصاد
02:06

ارتفاع سعر البنزين... ماذا عن المازوت والغاز؟

LBCI
أخبار لبنان
05:47

إقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيد الفطر

LBCI
أخبار لبنان
06:22

ميقاتي بحث ووزير الداخلية في التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:14

بعد إقفال دام لستة اشهر تقريبا مراكز النافعة تعود إلى العمل الجزئي

LBCI
رياضة
13:31

هل يعودُ ميسي الى برشلونة هذا الصيف؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

ما مدى جهوزية الجهاز البشري للانتخابات البلدية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

الأوركسترا الفلهارمونية اللبنانية في احتفال موسيقي بعنوان "مجد القيامة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

فرنسا ترفض التبعية للولايات المتحدة ورد أميركي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

هل تنجو تايوان من لعبة التوازنات العالمية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

امسيات رمضانية في صيدا تبث اجواء فرح في زمن الازمات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

أداء حكومة نتنياهو سيساهم في عودة المعارضة الى السلطة الإسرائيلية..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

هل اسرائيل في خطر؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:06

ارتفاع سعر البنزين... ماذا عن المازوت والغاز؟

LBCI
فنّ
08:40

نجمة "ذا فويس" تنعى والدها الفنان فائق عرقسوسي بكلمات مؤثرة

LBCI
حال الطقس
01:32

متى ينحسر المنخفض الجوي؟

LBCI
خبر عاجل
14:08

نتنياهو: إسرائيل "لن تسمح لحماس بأن ترسّخ وجودها في لبنان"

LBCI
أخبار لبنان
05:47

إقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيد الفطر

LBCI
خبر عاجل
07:29

وزارة الإقتصاد حددت سعر الخبز

LBCI
أخبار دولية
12:59

الدالاي لاما يعتذر بعد انتشار فيديو له يقبل طفلاً على شفتيه مستخدماً لسانه..

LBCI
أخبار لبنان
03:58

تعاونية موظفي الدولة: تعديل تعرفة جلسة غسل الكلى

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة