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مريضة بحاجة ماسة لوحدتي دم من فئة O+ في مستشفى سان جورج - عجلتون.. للتبرع الرجاء الاتصال على : 76424323

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2023-04-11 | 06:09
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مريضة بحاجة ماسة لوحدتي دم من فئة O+ في مستشفى سان جورج - عجلتون.. للتبرع الرجاء الاتصال على : 76424323
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مريضة بحاجة ماسة لوحدتي دم من فئة O+ في مستشفى سان جورج - عجلتون.. للتبرع الرجاء الاتصال على : 76424323

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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