المطارنة الموارنة: نستنكر المحاولات الهادفة لتحويل الجنوب إلى صندوق لتبادل الرسائل ونطالب الجيش وقوات الطوارئ الدولية بتطبيق القرار 1701 ونناشد القوى الإقليمية والمجتمع الدولي مساعدة لبنان على تحمّل الأعباء

التالي

بو صعب: غياب وزير الداخلية أعطانا الأجوبة التي كنّا ننتظرها وسألنا السيدة فاتن يونس عن جهوزية الوزارة فكان الجواب أن الوزارة حتى اليوم لا تملك أيّ مبلغ