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عضو الوفد الحكومي اليمني لمفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين ماجد فضائل للـLBCI: بعد أن كان من المقرر تبادل الاسرى بين الحوثيين والحكومة اليمنية يوم الخميس تم تأجيلها ليوم الجمعة في الرابع عشر من الشهر الحالي وذلك للانتهاء من الترتيبات اللوجستية

آخر الأخبار
2023-04-12 | 08:23
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عضو الوفد الحكومي اليمني لمفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين ماجد فضائل للـLBCI: بعد أن كان من المقرر تبادل الاسرى بين الحوثيين والحكومة اليمنية يوم الخميس تم تأجيلها ليوم الجمعة في الرابع عشر من الشهر الحالي وذلك للانتهاء من الترتيبات اللوجستية
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عضو الوفد الحكومي اليمني لمفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين ماجد فضائل للـLBCI: بعد أن كان من المقرر تبادل الاسرى بين الحوثيين والحكومة اليمنية يوم الخميس تم تأجيلها ليوم الجمعة في الرابع عشر من الشهر الحالي وذلك للانتهاء من الترتيبات اللوجستية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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