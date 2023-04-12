عضو الوفد الحكومي اليمني لمفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين ماجد فضائل للـLBCI: بعد أن كان من المقرر تبادل الاسرى بين الحوثيين والحكومة اليمنية يوم الخميس تم تأجيلها ليوم الجمعة في الرابع عشر من الشهر الحالي وذلك للانتهاء من الترتيبات اللوجستية

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